Pèrs omosexuals duain gia prest pudair maridar en Svizra. Il Cussegl naziunal ha cumenzà la mesemna ina debatta davart il tema «Lètg per tuts». Tenor dretg vertent dastgan mo pèrs etero-sexuals maridar en Svizra. Pèrs omosexuals dastgan fin uss sulettamain laschar registrar lur partenadi.

La lètg na saja betg be in segn d'apparientscha, mabain er ina colliaziun giuridica. I saja discriminant e betg degn d'ina societad liberala da refusar quest dretg a pèrs omosexuals, ha argumentà il pledader da la cumissiun, Beat Flach dals Verd-liberals da l'Argovia. Er pledà per il project da votaziun han ils pledaders da la PS, PLD e dals Verds.

Ils aderents dal project han ina clera maioritad en il Cussegl naziunal. Sulettamain la PPS ed ina minoritad da la PCD vulan impedir la fatschenta. La debatta è vegnida interrutta oz da mezdi. Tgenin di da la sessiun ch'ella cuntinuescha n'è anc betg cler.

