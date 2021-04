Ils detaglists svizzers han vendì damain il mais da favrer. La svieuta è sa reducida per 5% cumpareglià cun il schaner – e per prest 7% cumpareglià cun il favrer avant in onn. Quai scriva l'Uffizi federal da statistica. La raschun per il regress èn las mesiras dal Cussegl federal cunter la pandemia da corona. La regenza ha serrà la mesadad da schaner las butias che na vendan betg chaussas dal mintgadi.

Tenor l'uffizi sajan las cifras dentant fitg differentas. Tar mangiativas ed en il commerzi online haja dà in veritabel boom, entant ch'il sectur «Non-Food» saja crudà ensemen.