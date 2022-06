Atgnamain avessan uffizis ed interpresas d'evitar dublettas cun registrar datas. Vul dir: datas gia registradas duain vegnir nizzegiadas pliras giadas per uschia accellerar la digitalisaziun e distgargiar burgaisas e burgais. Quai aveva l'uffizi federal per statistica BFS inizià. Oriundamain eran previs per quest intent 23,8 milliuns francs ch'il BFS avess giu da cumpensar intern. Tenor la controlla da finanzas na sa lascha quest plan però betg realisar.

BFS ha survegnì damemia incumbensas

Il motiv per ils problems: al BFS sajan vegnidas surdadas incumbensas supplementaras - senza indemnisar quellas u augmentar il preventiv. Il BFS dovria ulteriurs 15 milliuns francs. Latiers quinta quel ch'il program cuzza fin il 2026 – enstagl sco previs fin il 2023. Tenor la controlla da finanzas sajan las finamiras da l'administraziun da datas dentant urgentas, uschia ch'il program stoppia survegnir ina pli aulta prioritad.