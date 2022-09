La refurma da l'AVS ha cunzun consequenzas per las dunnas. Cun in Gea ils 25 da settember valess era per las dunnas ina vegliadetgna da pensiun da 65 onns. Sche quai è gist e solidaric u betg e sche l'AVS ha insuma uschè in grond problem – davart quai avain discussiunà en nossa runda.

L'AVS (Assicuranza per vegls e survivents) duai vegnir refurmada. Quai è la finamira dal pachet AVS 21. Cun quella refurma vegn per l'ina la taglia sin la plivalur auzada e per l'autra vegniss la lescha da l'AVS midada e cunquai massan era las dunnas pir cun 65 onns en pensiun. Omadus pachets han la finamira da stabilisar l'emprima pitga finanzialmain per ils proxims 10 onns. Las prognosas quintan numnadamain che 18,5 milliardas francs vegnan a mancar ils proxims onns senza refurma. L'AVS vala sco cassa gista, dentant sche la refurma cun la medema vegliadetgna da pensiun per um e dunna è propi gista u betg – qua van las opiniuns ina ord l'autra.

Nus avain anc temp per ina refurma pli faira. Egualitad tranter um e dunna na datti betg cun medema vegliadetgna da pensiun, mabain cun la medema paja e las medemas rentas.

L'AVS è eguala. Cler nus stuain lavurar vinavant vid autras problematicas d'egualitad, ma qua vai be per l'AVS e qua èsi egual.

Giasts da la discussiun davart la refurma da l'AVS Avrir la box Serrar la box Legenda: Nora Kaiser da la PS (san.) e Sandra Baltermia da l'AdC han discussiunà davart la refurma da l'AVS. RTR, Anna Selina Quinter Per la refurma: Sandra Baltermia: presidenta da las dunnas da l'Allianza dal Center Grischun Cunter la refurma: Nora Kaiser: secretaria da la partida socialdemocratica grischuna e deputada dal Cussegl grond

Per ils adversaris e las adversarias da la refurma è cler: Questa refurma vegn fatga sin il dies da las dunnas. Per ils aderents e las aderentas è la refurma gista cunquai che l'AVS vala sco cassa solidarica. Era Nora Kaiser ch'è encunter la refurma e Sandra Baltermia ch'è per la refurma èn pertschertas che la gronda problematica per l'egualitad tranter um e dunna na sa chatta betg tar l'AVS, mabain cunzunt tar la segunda pitga, tar la cassa da pensiun. Dentant l'influenza e consequenza da quest fatg en connex cun la decisiun ch'è da prender ils 25 da settember sa differenziescha ferm tar ellas duas.

Dapi 25 onns n'hai betg pli dà ina refurma da l'AVS. Il problem ch'i manca a lunga vista daners è dentant daditg enconuschent. Dapli davart la refurma, qua: