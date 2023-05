La dretgira chantunala da Genevra sto chastiar pli sever in participant dal «Marsch per il clima» ch’è vegnì organisà il 2018. L’um ha picturà improntas da mauns cotschens sin la fatschada d’in bajetg da banca. Il donn chaschunà da total 2250 francs na taxescha il Tribunal federal betg sco considerabel. I na sa tractia dentant era betg mo d’in cas spinus da bagatella. Il condemnà è uss vegnids chastigads cun 410 francs da la summa dal donn.

La disposiziun prevesa la pussaivladad d’ina mitigiaziun dal chasti, sch’in delinquent ha agì per motivs d’autenticitad, per greva smanatscha u sut gronda grevezza psichica. Ma quai n'è betg stà il cas tar l’activist sentenzià. La dretgira federala ha ditg ch'il caracter onest d'in acziun per il clima chalia là, nua ch'i dettia acziuns violentas e donns materials.

Reducziun dal chasti betg exclusa

Tenor il Tribunal federal èsi da giuditgar sin basa d’ina scala da valur, sch’in delict è vegnì commess per motivs d’autenticitad. Il quità per las consequenzas da la midada dal clima e per la necessitad da prender svelt mesiras per reducir ils gas da serra saja in giavisch sincer.

Acziuns politicas d’activists per il clima hajan qua tras in caracter idealist ed autodidactic, uschè lunsch ch’els hajan gì la finamira da sensibilisar la populaziun. D’exclauder en scadin cas saja il caracter onest sche acziuns violentas hajan manà a donns materials u ad in privel per terzas persunas.

Or da l'archiv