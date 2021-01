La branscha svizra d'events e divertiment dumonda agid da la Confederaziun.

Bunamain 30'000 persunas en il sectur da la cultura sajan pertutgadas fermamain da la crisa da corona.

Las reservas da la branscha sajan suenter bunamain in onn crisa duvradas.

Malgrà l'urgenza vegnian lagid ed indemnisaziuns memia tard , scrivan radund in tozzel organisaziuns culturalas en ina brev averta al president da la Confederaziun Guy Parmelin ed il minister da finanzas Ueli Maurer. Ellas pretendan tranter auter ch'i dettia en l'entira Svizra criteris unifitgads per ils pajaments e damain birocrazia. Ultra da quai duajan las premissas per indemnisaziuns vegnir sbassadas per che tut las interpresas pertutgadas possan vegnir sustegnidas.

