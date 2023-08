La Confederaziun quinta per quest onn cun in deficit ch'è marcantamain pli bass che previs. Enstagl da las 4,8 milliardas francs ch'èn en il preventiv, vegni probabel a dar in deficit da mo enturn 1,5 milliardas francs. La raschun è tenor il Cussegl federal ch'ins na dovra betg il fond d'urgenza per l'industria d'electricitad, ch'era budgetà cun 4 millliardas francs.

