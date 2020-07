La pandemia da corona ha in effect negativ sin las pajas en Svizra. En media hajan las Svizras ed ils Svizzers 1’700 francs damain en la bursa.

Tenor in studi da l'Institut per la perscrutaziun da l'economia BAK Basilea, ha la pandemia da corona in effect negativ sin las pajas, sco la «NZZ» rapporta. La raschun saja la lavur curta dals ultims mais. Emploiads da la gastronomia e dal turissem sajan il pli pertutgà, ma er da bancas ed assicuranzas. Il 2021 vegnian las pajas puspè a gudagnar terren, vis sur ils dus onns stoppian ins tuttina quintar cun ina stagnaziun.

Sutoccupaziun è in problem

Grondas perditas vegnia a dar là, nua ch'i dat ina gronda sutoccupaziun, saja quai en furma da lavur curta ni perdita da la plazza. Tar las branschas tutgan cunzunt la gastronomia, il turissem

L’Uniun sindicala svizra pretenda perquai gia dapi in temp da sustegnair emploiads supplementarmain. Per exempel cun reducir las premias da las cassas da malsauns e l'hotelleria.