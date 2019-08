cuntegn

Colliaziun da glistas - Er partidas burgaisas grischunas fan nozzas

PLD, PBD e PCD fan ina colliaziun da glistas per las elecziuns naziunalas dals 20 d'cotober. Finamira èsi da concentrar las vuschs politicas dal center en Grischun. Per il politolog, Clau Dermont, sco er per la PPS n'è quai nagina surpraisa.