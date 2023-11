La PPS è la victura da las elecziuns dal Cussegl naziunal. Ella gudogna 2,3 puncts procentuals e vegn sin 27,9%. Ella è cun quai be 1,6 puncts sut ses meglier resultat dal 2015. Per il dumber da sezs vul quai dir che la partida vegn nov sin 62 sezs – nov dapli ch'avant quatter onns.

Quatter onns suenter l'unda verda dal 2019 guardi questa giada ora auter tar ils verds ed ils verd-liberals. Ils verds perdan tschintg da lur 28 sezs e bunamain in terz da lur vuschs (-3,4). Cun quai vegnan ils verds anc sin 9,8%. Il verdliberals perdan be 0,2 puncts procentuals en congual cun il 2019, tar ils sezs guardi dentant ora pli dramatic cun in minus da 6 sezs (da 16 giu sin 10). La PS gudogna lev cun in plus da 1,5 puncts e dus sezs dapli. Ella vegn cun quai sin 18,3%.

AdC cun in sez dapli che la PLD

Il cumbat per plaz trais da las partidas è stà extrem stretg. La Partida liberaldemocratica svizra (-0,8) e l'Allianza dal Center (+0,3) vegnan tuttas duas sin 14,1% (AdC) e 14,3% (PLD) da las vuschs. L'AdC gudogna dentant in nov sez e vegn cun quai sin 29 sezs, entant che la PLD perda i sez e vegn nov sin 28. La PLD ha pia in sez pli pauc, dentant survegnì in zic dapli vuschs (remartga da la redacziun: igl ha dà là midadas suenter l'elecziun) Tgi ch'è la terz gronda partida pudess avair in'influenza decisiva sun la cumposiziun dal Cussegl federal.

audio Analisa da las elecziuns federalas dad Adrian Camartin 07:16 min, ord Actualitad dals 23.10.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 7 minutas 16 Secundas.

Pli masculin ed in zic pli vegl

Cumpareglià cun avant quatter onns sesan a partir da questa legislatura puspè dapli umens en il Cussegl naziunal. La cumpart da dunnas giascha nov tar 38,5%, avant quatter onns eran quai 42%. La Svizra croda perquai or da la glista dals 30 megliers pajais, quai che pertutga la paritad da las schlattainas. Suenter las elecziuns dal 2019 era la Svizra rangada sin plaz 15, da la glista manada d'ina organisaziun internaziunala a Genevra.

Plinavant vegnan parlamentaris pli vegls bain remplazzads cun persunas pli giuvnas, ma tuttina mussa ina evaluaziun da Smartvote che la vegliadetgna media en la chombra gronda crescha. Cusseglieras e cussegliers naziunals èn han en media 49,7 onns.

Buseno auter che la media svizra

In'ulteriura chaussa ch'è crudada en egl tar retschertgas da l'agentura Keystone SDA è che la vischnanca da Buseno en Val Calanca ha elegì il pli different a la media svizra, quai che pertutga il Cussegl naziunal. Ils da Buseno han per exempel dà 82,3% da las vuschs a l'Allianza dal Center. Quai è ina differenza da passa 60% cumpareglià cun la media svizra. La vischnanca ch'a elegì il pli datiers da la media svizra è Oekingen en il chantun Soloturn.