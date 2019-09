Pudessas Vus s'imaginar da lavurar pli ditg che la vegliadetgna da pensiun?

Sch'jau sun anc fit poss jau m'imaginar da far lavurs per il diever public ubain in engaschament social – dentant gratuit.

Per tge n’avais Vus uss betg temps che Vus vegnis segir a far cun esser pensiunà?

Far viadis cun il tren en tut ils pajais da l’Europa.

Faschais Vus quitads che Vus finanziais ils pensiunaris dad oz e sez survegnis betg tant da la petta?

L’AVS è in sistem segir e social. Quel vegn a funcziunar era cura ch'jau sun pensiunà in di. Pli critica è la situaziun da la segunda pitga – la cassa da pensiun. Jau persunalmain fatsch dentant politica per chattar soluziuns. E perquai sun jau in optimist.

Cun tge sentiments guardais Vus – quai che pertutga las finanzas – en direcziun pensiun?

Atgnamain cun paucs sentiments – dentant cun bler pragmatissem. Igl è impurtant da defender l’AVS per l’avegnir. E quai per tuts e betg be per paucs.

Avessas il curaschi da svidar Vossa cassa da pensiun? Sche gea per tge?

Per mai vegniss quai maximalmain en dumonda per finanziar l’atgna chasa. Jau na svidass dentant betg la cassa da pensiun per activitads economicas.