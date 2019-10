En la fasa decisiva avant las eleziuns naziunalas ha RTR prendì sut la marella las activitads da las partidas grischunas sco er dals candidats per il parlament svizzer en las raits socialas. Er sch'ins pudess pensar che las partidas giuvnas èn quellas che dattan il pli fitg gas en chaussas posts, tweets, followers ed abunnents n'è quai betg uschia.

Maletg 1 / 2 Legenda: Las partidas sin Instagram tenor followers RTR Maletg 2 / 2 Legenda: Las partidas sin Facebook tenor amias ed amis RTR

L'evaluaziun da las activitads da las partidas grischunas mussa che las partidas mamma èn pli activas sin las plattafurmas da facebook, instagram e twitter che las giuvnas. Per lunsch or la pli activa durant ils dus mais avant las elecziuns è la partida verdliberala dal Grischun cun 132 posts sin facebook. Els han dentant be quest chanal da social media. La partida ch'è la pli activa sin las trais plattafurmas facebook, instagram e twitter è la Verda dal Grischun cun daquai da 100 posts. Cumpareglià cun la PLD u la PS è quai trais giadas dapli.

Blers posts munta betg adina blers abunnents e followers

Valitar sch'ils posts cuntanschan er propi il public n'è betg simpel. Quai ch'ins sa dentant dir è che las partidas giuvnas èn quellas cun ils pli blers abunnents respectiv followers. Sin facebook per exempel è la partida giuvna cristiandemocrata ordavant cun bun 1'000 abunnents. La JUSO cuntanscha sin instagram 300 followers e la PLD giuvna cuntanscha cun lur tweets 380 followers. Tge ch'ins po er observar è che diversas partidas han gudagnà il davos temp vitiers dapli followers ed abunnents. Uschia ha la PBD giuvna p.ex. dubel uschè blers abunnents e followers (sin tuttas trais plattafurmas) che anc avant dus mais tar l'emprima evaluaziun.

