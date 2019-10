La promoziun dal rumantsch en la Bassa – quai è il tema da l’inscunter tranter Petra Camathias e Peter Vesti ed ils dus candidats per il cussegl naziunal Carmelia Maissen (PCD) e Duri Campell (PBD).

Dar vinavant il rumantsch a Turitg en in conturn tudestg n'è betg simpel. Gist quai emprovan Petra Camathias e Peter Vesti da far cun lur uffants. Ultra da quai èn els omadus engaschads en projects da promoziun dal rumantsch en la diaspora. Petra Camathias è presidenta da la «Quarta Lingua», in'associaziun ch'ha la finamira da colliar la Svizra rumantscha cun il rest da la Svizra.

Peter Vesti ha ensemen cun auters babs sursilvans fundà a Turitg la «Canorta Rumantscha» – quella ha durant in di ad emna avert las portas per uffants che discurran rumantsch. Metter en pe e cuntinuar cun quels projects saja dentant tut auter che simpel.

Petra Camathias e Peter Vesti giavischassan omadus dapli sustegn da la politica per lur projects. Saja quai per exempel en chaussas finanzas u er sch'i va per colliar meglier ils Rumantschs e las Rumantschas en la diaspora.

Promoziun dal rumantsch – betg be chaussa dal territori da tschep

Las duas iniziativas dals dus Sursilvans sajan bunas, da quai avis èn Carmelia Maissen sco er Duri Campell. Er saja cler che la diaspora stoppia vegnir resguardada pli fitg. Promoziun dal rumantsch na saja betg insatge restrenschì sin il Grischun.

