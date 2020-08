En la regiun turisitica dad Engelberg-Titlis na po il boom da turists svizzers betg cumpensar la mancanza dals giasts da l’exteriur. I manchia radund 70% dals giasts – ha declerà Norbert Patt da las pendicularas a l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Grondas sfidas

Ils giasts ad Engelberg derivan normalmain per 80% da l’exteriur. Il fanadur è il dumber da giasts svizzers s’augmentà per 40 fin 50%. Ils giasts svizzers sajan fitg impurtant per els, uschia possian els mantegnair la fatschenta. Er l'auter onn vegnia ad esser ina gronda sfida per la regiun turistica.

Avrigl 2019 - 7 milliuns, avrigl 2020 - 400 francs

Dapi il 6 da zercladur pon las pendicularas puspè cursar. Per las pendicularas dal Titlis era il zercladur tuttina in difficil temp. Durant il lockdown era mintga di fitg bell'aura. Lura saja vegnì ina perioda cun mal'aura. Avrigl e matg èn per las pendicularas ed ustarias en la regiun Engelberg-Titlis normalmain stagiun auta. L'avrigl 2019 han las pendicularas gì ina svieuta da 7 milliuns francs, il 2020 eran quai 400 francs d'entradas per parcadis.

Ord l'archiv

Pervi dal virus da corona teman ils turistichers che blers Chinais pudessan dar giu lur reservaziuns.