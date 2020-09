Insumma è il provediment da vegliadetgna in dals pli gronds quitads. Ma er trais quarts èn encunter d'auzar la vegliadetgna da renta. Quai mussa ina retschertga da l’assicuranza «GroupeMutuel» e la gasetta «Le Temps».

Malgrà che las trais pitgas tar il provediment da vegliadetgna chattan gronda fidanza tar 63% dals dumandads, èn 60% da l'avis che lur provediment è insuffizient.

Il model da trais pitgas è fixà dapi il 1972 en la Constituziun federala. Il svilup demografic chaschuna dentant che adina pli paucas persunas che lavuran, ston pajar per adina dapli persunas pensiunadas. Midadas dal sistem da rentas han dentant adina puspè fatg naufragi a l'urna.

Sceptica tar midadas

Quai sa mussa er en la retschertga. Envers propostas per novas refurmas da renta è la populaziun fitg sceptica. 74% èn encunter ina vegliadetgna da renta pli auta. In zic dapli che la mesadad è encunter da sbassar la tariffa da conversiun. Empè da quai pretendan 57% tariffas da la contribuziun unitaras per tuttas classas da vegliadetgna. 74% vulan pudair decider sez la cassa da pensiun e 61% pretendan pussaivladads da pudair retrair ils daners da la segunda pitga avant la pensiun.

La retschertga Textbox aufklappen Textbox zuklappen La retschertga ha fatg L'Institut demoscopic M.I.S. Trend tar 1'272 persunas il zercladur en l'entira Svizra.

