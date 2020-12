Las prognosas per la stagiun d'enviern sajan alarmantas, hai num en l'enquista da la federaziun interprofessiunala HotellerieSuisse. Tuttas regiuns quintan un pli pauca fatschenta quest enviern che l'enviern passà. Las valitaziuns èn sa pegiuradas massiv dapi il settember 2020.

Tenor la federaziun vegnia a dar ulteriuras relaschadas. Passa in terz dals dumandads vegnan a stuair relaschar glieud ils proxims mais, hai gì num. En la hotellaria da las citads duai dar trais giadas dapli relaschadas ch'en las regiuns muntagnardas (53% versus 18%) e prest dubel uschè bleras sco en la champagna.

Pretschs sa sbassan a moda drastica

Total quintan 77% dals dumandads ch'els stoppian annunziar lavur curta. Quest dumber è creschì dapi il settember per 11 puncts procentuals. Tar ils manaschis en citads hajan perfin 88% inditgà da stuair duvrar questa mesira.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Economia en Grischun Puspè dapli dumondas per lavur curta 25.11.2020 Cun audio

La situaziun dramatica haja er influenza sin ils pretschs. Uschia stoppian 66% dals hotels da citad sbassar ils proxims mais lur pretschs. En regiuns alpinas sajan quai 21% dals hotels. Quai resultia da la dumonda internaziunala che manchia e ch'il turissem da fatschenta è crudà ensemen cumplet.

Ulteriurs credits da Covid-19

En vista a quests svilups, è il privel d'ina unda da concurs creschida en la branscha. La fin november han gia 8% quintà cun uschè in aut nivel da concurs, cumpareglià cun 6% il settember. Fertant che questa valur è sa sbassada en la hotellaria da citad da 11% sin 9% dapi il settember è la cumpart da quels che schazegian lur ristg da far concurs sin sur 40%, creschì a moda drastica, sin 27% (+18%).

Sco mesiras las pli urgentas encunter ils concurs, han las faschentas agids per cas da direzza e garanzias per tschains da nulla sin credits da Covid-19. La mesadad dals manaschis che han gia dumandà per in credit dumandassan anc ina giada per in (53%). En la citad è la cumpart marcantamain pli auta (64%).

L'enquista è vegnida fatga tranter ils 17 fin ils 20 da november 2020 tar radund 450 commembers da la federaziun.

Ord l'archiv:

La primavaira è la situaziun da patir e profitar stada differenta tar ils hotels. L'hotel Julier Albula AG da Casti ha sentì la crisa da corona. A l'hotel han mancà surtut las gruppas. Era l'hotel Weiss Kreuz a Tusaun ha gì quasi naginas gruppas, ha dentant pudì profitar da novs giasts che passavan enfin ussa mo sperasvi a Tusaun.