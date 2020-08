Suenter la gronda explosiun en la citad principala dal Libanon è oz sgulà in team d'experts svizzers a Beirut, scriva il Departament federal da l'exteriur (EDA).

Agid da la Svizra per Beirut

I sa tracta qua dad experts dal corp svizzer per l’agid umanitar ed in spezialist da segirezza dal center da management da crisa. Era en viadi vers Beirut èn inschigneras, spezialists d’infrastructura, da logistica e da telecommunicaziun sco er ina psicologa. Tranter auter duai vegnir gidà a controllar la stabilitad dals edifizis. Plinavant sustegna la Svizra la crusch cotschna dal Libanon cun 500’000 francs per l’agid immediat a la populaziun.

Tar l'explosiun ch'igl ha dà il mardi al port da Beirut èn passa 100 persunas mortas e millis da persunas èn vegnidas blessadas. Sche persunas Svizras èn vegnidas victimas da l'explosiun vegn anc sclerì. Entant na dettia quai naginas indicaziuns, scriva il Departament da l'exteriur.