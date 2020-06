Suenter ina dispita è ina schliaziun en mira: Manaschis pitschens, ch’han stuì serrar pervi da las mesiras da corona da la Confederaziun, duain pajar per quel temp be 40% dal tschains usità. Quai ha il Cussegl naziunal decis oz gievgia. L’autra part dal tschains duain ils locaturs surpigliar, tenor il Cussegl naziunal.

Er fatschentas che han be stuì reducir lur activitad, duain per part pudair profitar da questa regulaziun. Per tschains da tranter 15'000 e 20'000 francs duain schebain locataris sco er fittadins pudair desister da quella schligiaziun. Per locataris che vegnan pervia da las entradas pli pitschnas en difficultads, duai il Cussegl federal prevesair in fondo d'urgenza en l'autezza da 20 milliuns francs.

Definitiv n’è quai dentant anc betg. Proxim glindesdi sto il Cussegl dals chantuns sa fatschentar en chaussa. Il Cussegl federal na vuleva betg reglar las reducziuns per ils tschains da locaziun. Tenor el duessan ils locataris e las fatschentas sa cunvegnir tranter els.