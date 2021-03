La Posta Svizra scriva per l'onn da corona in gudogn da 178 milliuns francs, 77 milliuns pli pauc ch'il 2019. Ella era ferm dumandada tras la situaziun cun Covid-19, sa vesa dentant confermada. La pandemia haja mussà, che la nova strategia d'investir trais milliardas francs en la logistica e la communicaziun digitala saja la dretga via, scriva la Posta. En spezial haja la sparta Postlogistics purtà gronds retgavs.

Blers pachets, paucs passagiers

Il grond boom da pachets n'haja dentant betg pudì cumpensar las grondas perditas en autras spartas, communitgescha la Posta. Deficits noda il concern en spezial tar la rait da filialas da posta e tar AutoDaPosta, che han patì da las restricziuns da corona. Il 2020 è il deficit creschì sin 79 milliuns francs. 48 milliuns èn d'attribuir al fatg ch'il dumber da passagiers è sa sminuì fermamain durant la pandemia.

Schwaller chala suenter tschintg onns

Urs Schwaller, il president dal cussegl d'administraziun da la Posta Svizra sa retira sin il 1. da december. Il mument saja il dretg tant per la Posta sco er per el, ha fatg a savair Schwaller ch'è dapi l'avrigl 2016 en quest post.

Jau dun vinavant la batgetta cun in bun sentiment. Cun 68 onns èsi era temp per mai.

Per la successiun da Urs Schwaller propona il Cussegl federal propona ina candidata u in candidat. La radunanza generala da la Posta Svizra elegia lura ils 27 d'avrigl.