In obligatori da testar u da vaccinar per visitar gronds festivals da musica na chatta nagina maioritad. Quai demussa ina retschertga ch’il festival Paléo a Nyon ha fatg. Tenor communicaziun han 16'000 persunas fatg part da la retschertga online.

Passa dus terzs dals dumandads beneventian bain mesiras da corona sco per exempel purtar ina mascra da protecziun, da dischinfectar ils mauns ed er il contact tracing. Dentant è be ina minoritad per in obligatori da sa laschar testar u vaccinar, numnadamain be 42 respectivamain 46%.

Agid per la decisiun

Ils resultats da la retschertga sajan in grond agid per decider sche la 45avla ediziun dal festival possia vegnir manada tras questa stad u betg, scrivan ils organisaturs. Tenor quai planiseschan els ina versiun reducida sur in entir mais cun maximalmain 5'000 visitadras e visitaders.

