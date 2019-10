Suenter il deficit da bun 15 milliuns francs è la Fête de vignerons uss a la tschertga da daners. Radund 10 milliuns francs da la fora finanziala vegnan stuppads cun reservas dals organisaturs «Confrérie des Vignerons».

Per ulteriurs 5 milliuns francs tschertgan ils organisaturs ina soluziun. els vulan tranter auter persvader las autoritads, interpresas e partenaris privats da desister dad in tschert import da lur pretaisas. Plinavant speran els, ch'ils sponsurs e fauturs possian anc spender daners.

Summa definitiva anc betg enconuschenta

Quant grond ch'il deficit da la Fête des Vignerons è propi, n'è anc betg sclerì definitivamain. Ils 15 milliuns francs èn be il stan actual. In stritg tras il quint ha surtut fatg la vendita da tickets per il spectacul. Plinavant ha la segirezza, logistica sco er il marketing custà dapli che budgetà.

