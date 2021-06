Concret duai la cumpart al martgà da trens e bus vegnir dublegiada, rapporta la gasetta «NZZ am Sonntag».

Quai muntass che Svizras e Svizzers faschessan 40% da tut ils kilometers per persuna en tren u bus, oz èn quai be 21%. La medema mia vala per il traffic da rauba. La raschun è la finamira dal clima svizra che vul naginas emissiuns da gas da serra pli fin il 2050. Il traffic sin via pericliteschia quest plan. Tenor statistica va la glieud anc adina 80% da las distanzas cun l'auto u il töf.

Pli char che planisà

Entant sa mussi ch'il pass da cumplettaziun per il tren vegn pli char che planisà. Per pudair realisar ils 200 projects approvads dal parlament duvrassi tenor la nova planisaziun 14,1 milliardas - 1,2 milliardas dapli che planisà. Uss duain plirs studis sclerir quant realistica la finamira è, co ins pudess cuntanscher ella e tge ch'i custa.