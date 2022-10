Dapi mardi saira è cler: 14 interpresas cun lais da fermada furman ina reserva da forza electrica per il cas ch'i vegn stgars. Quai cun tegnair enavos aua en ils lais ed uschia pudair producir 400 uras gigawatt electricitad en il cas dals cas. Er il concern grischun Repower sa participescha, sco ch'il pledader da medias Stefan Bisculm ha ditg envers il schurnal regiunal da SRF.

Ils concerns d'energia survegnan tut en tut bunamain 300 milliuns francs per furmar quella reserva. Pajar quai ston la finala ils consuments e las consumentas. Quant che mintga singul concern survegn per sia part da la reserva, n’è betg enconuschent. Ins haja fatg giu cun la Swissgrid ch'è responsabla per la rait d'electricitad svizra da betg communitgar quai.

Questa reserva fa part da las mesiras ch'il Cussegl federal ha decidì per rinforzar la segirezza da provediment per la Svizra. La reserva stat a disposiziun dal december fin il matg 2023.

