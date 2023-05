La branscha da gastronomia cumbatta vinavant cun la mancanza da persunal. Passa 60% da tut ils hotels na sajan betg pli capabels da chattar persunal qualifitgà. Quai mussa ina retschertga tar commembers da l'associaziun professiunala da GastroSuisse. Ina gronda sfida saja surtut da remplazzar a curta vista persunas ch'èn per exempel malsaunas.

Plinavant saja il dumber da las plazzas libras a temp cumplain en l'hotellaria sin in nov record, scriva il «Sonntagsblick». Il mument sajan radund 8'500 plazzas betg occupadas. il 2015 eran quai anc 2'000 plazzas. Er la tschertga da persunal qualifitgà ord ils pajais vischins saja adina dapli ina sfida. Tge che vegn vitiers: il dumber da pernottaziuns creschia actualmain ferm dapi la pandemia.

Il Grischun, sco chantun turistic, è er pertutgà da la mancanza en il sectur da gastronomia. Quai mussa per exempel in sguard en plirs territoris da skis che RTR ha fatg avant passa in onn.