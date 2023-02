Procuraturs publics en Svizra pon pretender er senza ina disposiziun giudiziala da survegnir l'invista en e-mails da persunas suspectadas. Quellas pon be sa dustar cun ina dumonda da metter ils sigils, pia da serrar quels – quai dentant be en retrospectiva.

La Swisscom mida ussa sia pratica e vul examinar dad ella anora questa dumonda da metter sigils. Il pledader da la Swisscom, Sepp Huber ha confermà in rapport da la NZZ am Sonntag, ch'ins veglia uschia proteger meglier ils dretgs da lur clientas e clients. Purschiders da contos d'e-mails valan sco ils possessurs dals contos e pon perquai er sez tschentar la dumonda per bloccar l'access a quels. En in tal cas na pon ils procuraturs publics betg duvrar ils cuntegns, auter che sch'ina dretgira decida auter.

Critica da l'expert da dretg

L'anteriur derschader federal ed advocat Niklaus Oberholzer ha crititgà ch'ils e-mails possian simplamain vegnir dads ora. Quai na fetschia nagin senn che la giustia possia vesair tals cuntegns senza ina decisiun da la dretgira, ha el ditg a la NZZ am Sonntag. Cumpareglià cun ina surveglianza al telefon sajan ils obstachels pitschens. Per survegliar in telefon dovria praticamain per mintga pass ina decisiun da la dretgira, tar ils e-mails manchia questa controlla.

Ch'ils procuraturs publics pon leger ils e-mails senza avair ina lubientscha da la dretgira, na sa lascha tenor mai betg giustifitgar. Qua è insatge fundamentalmain fauss.

Il problem è precis quel che persunas pon pir dumandar da laschar serrar ils e-mails, suenter che la procura publica ha gia survegnì las datas. Savens vegnia infurmà memia tard da la procura publica. Il parlament ha dentant vis la problematica ed ha revedì questa part en la lescha. Uss vala, che la procura publica sto far attent a moda activa ils pertutgads u las pertutgadas sin lur dretg da serrar l'access. Questa nova lescha va en vigur l'entschatta dal 2024.

Furnì l'entir traffic d'e-mail da 10 onns

L'access simpel als e-mails ha survegnì nova brisanza entras il cas dal pledader da medias dal cusseglier federal Alain Berset, Peter Lauener. La procura publica aveva dumandà per access als e-mails da Lauener en connex cun ina violaziun dal secret d'uffizi supponida pertutgant in rapport davart la firma da maschinas da codar da la firma da Zug, Crypto. Dumandà la Swisscom aveva il procuratur public extraordinari Peter Marti dentant be per las datas da radund sis emnas.

La Confederaziun e la Swisscom han dentant furnì a Marti il traffic cumplet dad e-mails da Lauener. Pia material da total passa 10 onns. Cun examinar tut quests e-mails è Marti lura vegnì sin las conversaziuns da Lauener cun il schef da Ringier Marc Walder en connex cun la pandemia da Covid-19.

Lauener ha dumandà da serrar las datas ed ha inoltrà in plant encunter Marti perquai ch'el haja surpassà sias cumpetenzas e malduvrà sia pussanza. Davart il serrar las datas decida la Dretgira da mesiras repressivas dal chantun Berna. Il plant encunter Marti vegn examinà dal procuratur public extraordinari Stephan Zimmerli.