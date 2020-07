Far diever da mascras da protecziun reutilisablas

La Confederaziun duai recumandar a la populaziun da purtar mascrinas da textil. Quai pretenda almain Greenpeace Svizra. Tenor differents experts da sanadad protegian quellas avunda, uschia Greenpeace. Ordaifer ils spitals na sajan mascrinas betg reutilisables betg urgent necessari, l'exposiziun saja bler pli bassa. Era sajan guants ordaifer il spital betg necessari. I vegn cusseglia da lavar ils mauns avant ch'ins tutga victualias u avant da preparar tschaveras.

129 milliardas mascrinas e 65 milliardas guants

Entras mascrinas reutilisablas possia plinavant vegnir evità ch’i dettia in’ulteriura mancanza da mascrinas en Svizra. Er na vegnia l’ambient betg tschufragnà anc pli fitg. L’organisaziun sa referescha sin in studi dad in schurnal scientific. Tenor quel vegn duvrà sin l’entir mund var 129 milliardas mascrinas e 65 milliardas guants per mais durant la pandemia.

