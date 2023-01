Tgi che vul actualmain cumprar ina chasa u ina abitaziun sto anc adina pajar dubel uschè bler per ina ipoteca sco avant in onn. Ils tschains eran da curt però anc pli auts. Tenor il servetsch da cumparegliaziun Moneyland è la taxa directiva actualmain tar 2,54% tar ina ipoteca fixa per tschintg onns. Per ina da 10 onns è la taxa tar 2,76%. L'october eran questas taxas però anc pli autas. Quella da 10 onns era sin 3,35%.

Observaturas ed observaturs dal martgà quintan dentant che la Banca naziunala svizra augmentia vinavant ils tschains. Quai muntass ch'er las ipotecas creschian vinavant. In augment da 1,5% fin mez da l’onn saja probablamain gia resguardà en ils tschains ipotecars actuals. La gronda dumonda saja dentant sche quai tanscha per puspè survegnir sut controlla l’inflaziun, uschia Moneyland.