Tar var 5'400 cas dad indemnisaziuns da corona en Svizra datti in suspect da cugliunaria. Quai mussa in rapport intermediar da la controlla federala da finanzas. 540 cas da suspect tar la cumpensaziun dal gudogn, passa 4'600 cas tar las garanzias da solidaritad e var 215 cas tar las indemnisaziuns per lavur curta.

Passa 5'400 cas sajan vegnids surdads als uffizis responsabels. Quels ston uss controllar mintga singul cas. Sco quai ch'igl ha num vinavant, na dastgia quai betg esser, ch'ils daners da sustegn vegnian malduvrads.

Indizis per sbagls pli gronds e maldiever sistematic na datti dentant betg. En tge chantun ch'i dat ils pli blers suspects, n'ha la controlla federala betg inditgà.