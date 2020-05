La sonda a bun'ura ha il pajais vischin communitgà da vulair avrir ils cunfins ils 3 da zercladur, pia anc avant che la Svizra avra ils cunfins cun la Germania e l'Austria e la Frantscha, mez zercladur. Sco la cusseglier federala ha ditg en la Samstagsrundschau da SRF, saja quai ina decisiun unilaterala da l'Italia. Ella saja stada surprendida d'udir quai. Anc l'ultima emna haja dà contact cun l'Italia. Quella avertura na saja lura anc betg stada tema.

La Svizra vegnia a decider autonom, sch'ella laschia sin quel termin medemamain entrar persunas da l'Italia en Svizra u betg. Per Keller-Sutter èsi impurtant che l'avertura dal cunfin cun l'Italia vegn er coordinà cun il Tessin, ch'è stà fermamain pertutgà da la pandemia. La decisiun da l'Italia è per la cussegliera federala cleramain succedida sin in squitsch economic dal turissem en Italia.

Coordinar las schluccadas

Sco il Secretariat da stadi per migraziun ha declerà la sonda avantmezdi a l'agentura da novitads Keystone-SDA, sajan planisads discurs cun l'Italia per proxima emna. A quella chaschun vegnian discutadas eventualas schluccadas al cunfin tranter la Svizra e l'Italia. Finamira saja da coordinar in cun l'auter ils pass per talas schluccadas. Uschespert ch'i dettia decisiuns, infurmeschia il secretariat.

Anc il venderdi aveva il secretari da stadi per migraziun, Mario Gattiker, ditg davant las medias, ch'il cunfin tranter l'Italia e la Svizra restia anc serrà fin a nov urden.