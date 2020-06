Il Cussegl naziunal decida davart ina midada da la lescha civila che vul era en Svizra avrir la lètg per pèrs dad umens e pèrs da dunnas. Per Martin Candinas da la Partida cristiandemocratica è quai ina discussiun che ha da far fitg bler cun la tenuta persunala da mintgin. Mo per el è cler, midar vid il status quo vul el nagut.

Tge è ina lètg e tge è in partenadi registrà e quai n’è betg il medem. Nus avain ina schliaziun, dentant quai che pertutga gist l’adopziun ed ils uffants duai restar tar ils partenadis dad um e dunna.

Cun quella posiziun n’è el dentant betg mo en il parlament en la minoritad. El è persvas ch’ina maioritad da sia partida vegn a star en per dapli dretgs per ils pèrs omosexuals.

Oz betg ils medems dretgs

Lezs pon oz registrar lur partenadi. Cun quest pass na survegnan els dentant betg ils medems dretgs sco pèrs maridads. Differenzas datti per exempel tar la natiralisaziun. Il partenari u la partenaria cun ragischs estras na po betg profitar da termins pli curts per survegnir il passaport svizzer. Auter che pèrs maridads na dastgan pèrs registrads er betg adoptar uffants esters. La midada da la lescha civila duai qua procurar per ils medems dretgs.

I saja era ura e temp che la Svizra fetschia ussa quest pass, di la cussegliera naziunala socialdemocratica Sandra Locher Benguerel. La societad saja en quest cas numnadamain schon pli lunsch.

Oz sa chapescha quai da sasez ch'er pèrs omosexuals pon viver ensemen ed i n’è betg chapibel, pertge ch’i na dat betg la basa legala ch’els pon era laschar renconuscher a moda giuridica ina lètg.

Giavisch d'uffants è cunfin

Il punct che dat il pli bler da discutar è la dumonda, sche pèrs da dunnas duain il futur dastgar far diever da la medischina da reproducziun per survegnir uffants.

Maletg 1 / 2 Legenda: Datti in referendum? - Gia cunter il partenadi registrà da pèrs omosexuals avevan partidas e gruppas fatg opposiziun il 2005. Il suveran aveva dentant accepta il partenadi cun 58%. Keystone Maletg 2 / 2 Legenda: Il favrer 2019 demonstreschan partidas ed organisaziuns LGBTIQ avant la Chasa federala per la lètg per tuts. Keystone

Natiralmain, di Locher Benguerel. En blers pajais europeics saja quai pussaivel e la realitad saja che blers pèrs da dunnas viagian oz en l’exteriur, per exempel en Spagna en clinicas spezialisadas, per ademplir lur giavisch d’uffants.

I dat gia oz circa 30’000 uffants che vivan en uschenumnadas famiglias-artg. E cun tractar els giuridicamain egual protegin nus era quests uffants.

Survegn ina da las dunnas in uffant, n'ha l'autra partenaria numnadamain nagins dretgs. Ella sto l’emprim adoptar l’uffant.

La maioritad da la cumissiun ha dentant decidì da betg vulair discutar quella chaussa il mument e da spustar la decisiun sin pli tard. Martin Candinas beneventa quai.

Jau vi mantegnair questa differenza e sun da l'opiniun che cunzunt sch’i va per dumondas d’uffants che quest punct duai restar tar pèrs um e dunna.

Maioritad per pachet cumplet

E da questa opiniun sajan tut ils parlamentaris da la PCD. Vegni la pussaivladad da l'inseminaziun artifiziala integrada en la lescha, vegnia sia fracziun a dir na a l’entir pachet.

Ma era lura pudessi tanscher per la lètg per tuts. Auter che la fracziun da la Partida populara da la Svizra han tut tschellas partidas, ils socialdemocrats, ils liberaldemocrats sco era ils verdliberals ed ils verds annunzià da sustegnair quella midada. Ed en il Cussegl naziunal han quellas partidas ina maioritad.