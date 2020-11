Dus terzs (67%) da la populaziun svizra vulan scumandar la reclama da tubac e 78% èn per reglas pli severas per products da tubac e nicotin sco e-cigarettas, Iqos u tubac da tschiccar. Quai mussa ina retschertga da la Lia pulmunara Svizra. L'acceptanza giaja tras tuttas parts da la populaziun e dal pajais, scriva l'organisaziun.

Sco raschun principala (47%) hajan ils dumandads inditgà ch’els sajan cunter reclamas per products che donnegian la sanadad. 27% han numnà la protecziun da la giuventetgna ed il terz bler (18%) han ins argumentà cun ils custs da sanadad.

L'enquista Textbox aufklappen Textbox zuklappen Sin incumbensa da la Lia pulmunara Svizra ha l'interpresa LeeWas dumandà tranter ils 15 e 30 da settember en total 2012 persunas en l'entira Svizra.

Nagins producents da tubac sco sponsurs

70% da las persunas dumandadas èn er persuenter da scumandar ad occurrenzas sportivas e culturas il sponsoring entras producents da tubac. Gist là vegnia la giuventetgna pledentada sco public en mira. Insumma duai la reclama per tubac svanir ord il spazi public, las stizuns, l'internet ed ord las gasettas.

La Lia pulmunara Svizra ha publitgà l'enquista en vista a la seduta da la cumissiun per la segirezza sociala e la sanadad dal Cussegl naziunal. Lezza s'occupa sper l'iniziativa «GEA per proteger uffants e giuvenils da la reclama da tubac» er d'autras fatschentas enturn questa tematica. Tranter auter vai era per ina lescha davart la vendita da Snus (tubac da tschiccar).