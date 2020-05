Il president da la Federaziun dals medis svizzers FMH, Jürg Schlup, ha per l’emprima giada prendì posiziun davart la crisa da corona. En in'intervista cun il «Blick» ha el ditg, ch’el pretendia reservas obligatoricas pli grondas per medicaments, material da protecziun e vaccins. Plinavant stoppian ins producir tut quai dapli en Svizra ed Europa – quai sco lecziun ord la crisa actuala, ha ditg Schlup.

Ultra da quai crititgescha il president da la FMH fermamain L'Uffizi federal da sanadad BAG. Quel na porschia nagina versiun online dal formular per annunziar infecziuns. Ils medis stoppian dumandar per in tal via pagina d'internet e lura survegnian els quel in quart d'ura pli tard per e-mail. Perquai tramettian medis pli svelt in fax, empè da spetgar sin il formular online. La chargia administrativa saja actualmain memia gronda per ils medis.

Tenor Jürg Schlup èn las mesiras dal Cussegl federal en la crisa da corona adequatas. Las reglas d’igiena e da distanza stoppian valair vinavant, uschia possian ins evitar ina segunda unda d’infecziuns.

