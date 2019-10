«Strike for Future» vul collavurar cun ils sindicats

Moviment per il clima

L'idea saja da schlargiar la basa dal moviment e d’integrar a moda activa ulteriuras parts da la societad. Per cuntanscher las finamiras per il clima dovria quai numnadamain tut ils carstgauns, uschia han els infurmà a Berna.

Cun prender la chauma da dunnas da quest onn sco exempel vesian els la necessitad d’ina organisaziun decentrala autonoma. Per cuntanscher ina mobilisaziun pli gronda per la chauma naziunala da l’auter onn veglian els collavurar pli ferm cun ils sindicats. La crisa dal clima saja numnadamain colliada stretgamain cun dumondas socialas, constateschan ils activists. Enfin ussa hajan els collavurà be en singulas regiuns.

