189 ovs per persuna

L'onn passà ha mintga persuna en Svizra mangià en media 189 ovs, 5 dapli ch'il 2019. Sco i para ha la pandemia da corona chaschunà l'augment. Lezza ha sfurzà la populaziun da cuschinar dapli a chasa. Tenor las indicaziuns da l'Uffizi federal d'agricultura han il commerzi en detagl vendì il 2020 en total 927 milliuns ovs, quai saja in nov record.

Funtauna da proteins

Sco quai che l'uffizi menziunescha, na saja però betg mo la pandemia responsabla per l'augment. Per bleras vegetarias e blers vegetaris saja l'ov ina funtauna da proteins ed alternativa per la charn.

