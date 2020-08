La lobby agrara stoppia vegnir franada. Quei pretendan las organisaziuns per l'ambient WWF, Pro Natura, Greenpeace e Birdlife cun ina campagna ch'è vegnida lantschada oz.

Organisaziuns per l'ambient

En la nova lescha ch'il parlament discutescha il mument stoppian ils deficits da l'ambient vegnir curregids e la segirezza alimentara vegnir garantida per la proxima generaziun. Ils proxims onns haja il parlament ussa la pussaivladad da metter la protecziun da la natira en il focus.

La lobby agrara fetschia uschia sco sch'ella s'engaschass per la famiglia da purs en Svizra. En vardad sustegnia ella dentant ils interess dal «agrobusiness», uschia l'argumentaziun.

Critica vid las subvenziuns en l'agricultura

«Produciders da pesticids, importaders da pavel eav. èn quels che profiteschan il pli fitg da las milliardas per l'agricultura», di Eva Wyss, experta per agricultura tar WWF Svizra en la communicaziun. La lobby protegia in'agricultura ch'è drizzada or sin in'auta quota da producziun.

Plinavant crititgeschan las organisaziuns las monoculturas e la tegnida d'animals en gronda quantitad. Er là na saja la lobby betg pronta per far midadas e s'orientar vid ina agricultura persistenta.