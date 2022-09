Il Parlament federal vul che l'armada svizra daventa pli verda. L’armada duai desister da duvrar pesticids sintetics sin areals militars. Suenter il Cussegl dals chantuns ha er il Cussegl naziunal approvà ina moziun per dapli biodiversitad da Céline Vara (Verds / GE) cun 135 cunter 50 vuschs. La Confederaziun saja la pli gronda possessura da terren da la Svizra, e duai perquai giugar in rolla decisiva en il cumbat cunter il regress da la biodiversitad. Sper il scumond da pesticids sintetics duai l'armada far corridors per la selvaschina e prender mesiras cunter la polluziun tras glisch. Il Cussegl federal è pront d'acceptar la proposta. El veglia implementar il plan per biodiversitad, sch'ils custs sajan en relaziun cun il niz, hai gì num.

Critica datti percunter da la PPS. L’Armada svizra na saja betg in’organisaziun per la protecziun da l’ambient. La ministra da defensiun Viola Amherd ha respundì che l'armada possia proteger la natira sper sia lezias principalas. Che in tal engaschament rendia, mussia la preschientscha surproporziunala d'utschels e da plantas periclitadas sin areals militars. L'implementaziun da la moziun na saja betg in cuntradicziun cun l'incumbensa principala da l'armada, uschia la cussegliera federala Viola Amherd.