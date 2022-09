Ils sindicats svizzers pretendan tranter 4 e 5% dapli paja, quai en vista a l'inflaziun ed als pretschs d'energia e las premias da las cassas da malsauns che creschan. En Svizra munta la chareschia actualmain a 3,5%. In augment da paja real saja pussaivel e necessari grazia a la buna situaziun economica, ha Daniel Lampart, schefeconom da l'Uniun sindicala svizra, fatg cler a la conferenza da medias. Entant che l'economia svizra marschia sin turas vegnia il budget dals lavurants e da las chasadas però adina strapatschà pli fitg. Senza in augment da paja general restia la fin damain paja ch'il 2016. avertescha ils sindicats.

Dapli glieud cun problems finanzials

Per tschertins vegnia ad esser ina gronda sfida da pajar ils custs fixs, sco per exempel la premia da la cassa da malsauns, vivondas e stgaudament. Sch’ils patruns n’augmentian betg las pajas, vegnia a dar tensiuns socialas e politicas. Sch’i na dettia nagina schliaziun, sajan mesiras da cumbat, sco per exempel chaumas, inevitablas, uschia il president da l’Uniun sindicala svizra vinavant.

