Il Cussegl naziunal vul ina soluziun Svizra per pilotas e pilots. Uschia duain quels pudair far sgols cun persunas era suenter il 60avel anniversari – numnadamain fin tar la pensiun. La chombra gronda ha ditg Gea a la moziun cun 107 encunter 73 vuschs e 9 abstenziuns.

Per il mument ha la Svizra ina cunvegna d'aviatica cun l'Uniun euroepica en chaussa. Quai che pertutga sgols da persunas vala uschia la limita da vegliadetgna da 60 onns. Er il dretg da traffic aviatic internaziunal ha quella limita.

Cun abolir quella limita vul il Cussegl naziunal evitar sfidas organisatoricas per fimas che porschan sgols sco er evitar che pilotas e pilots vegnan relaschads curt avant la pensiun.

Il Cussegl federal è cunter ina regulaziun svizra. Oravant tut la Svizra profiteschia da la cunvegna d'aviatica cun la UE. Da ristgar dischavantatgs pervi dad ina atgna regulaziun che cuntrafetschia a la cunvegna na sa ina buna via. Oravant tut er pertge che per il mument sajan pertutgadas da la limita da vegliadetgna en Svizra 12 pilotas e pilots. Quatter da quels hajan in permiss excepziunal e possian uschia sgular ec cun passa 60 onns.

Sco proxim va la fatschenta en il Cussegl dals chantuns.