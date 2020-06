L'october elegia la Partida socialdemocratica in nov presidi. Suenter ch'il cusseglier naziunal dal Vallais Mathias Reynard e la cussegliera naziunala da Turitg Priska Seiler Graf han retratg lur annunzia per in co-presidi è la via libra per il co-presidi da Mattea Meyer e Cédric Wermuth.

Dasper il duo Meyer/Wermuth stat anc il giuven socialdemocrat dal chantun Berna, Martin Schwab, a disposiziun. Las schanzas dal giuven da Bienna èn dentant fitg pitschnas. Cun quai èsi evident che Mattea Meyer, che sesa per il chantun Turitg en il cussegl naziunal, ed il cusseglier naziunal da l’Argovia Cédric Wermuth succedan al president actual Christian Levrat.

Ina dunna a la testa

Il duo Meyer/Wermuth saja in duo ferm, dian Sandra Locher Benguerel sco era Jon Pult. Era sche omadus avessan giavischà dapli candidaturas da dunnas.

Ina dunna a la testa da la Partida socialdemocratica è era la raschun daco che Jon Pult na candidescha betg per il presidi.

Cler avess jau gust da presidiar la PS. Dentant vai jau gia a l'entschatta ditg ch'i è uss temp per ina dunna e quai na sun jau simplamain betg.

Dentant da chattar ina decleraziun pertge ch'i na dat dapli dunnas che candideschan per il post, na sa Jon Pult era betg. El speculescha ch'i haja da far cun l‘attractivitad dal post: «Sch'ins guarda ils presidents actualas, ves’ins ch'i n'ha mai propi dà in'elecziun. Las partidas han da studegiar co ch'ins po far pli attractiv il post da la presidenta/president».

E Sandra Locher Benguerel agiuntescha, ch'i saja in post intensiv. Sch'ins sa decida per quest pensum, èn ins politicra u politicher da professiun: «Quai na vulan era betg tuts e tuttas». Impurtant saja finalmain che la persuna ni las persunas ch'èn al timun stattan per ina politica d'egualitad e s'engaschian era per quella.

Jau deploresch ch'i na candideschan betg dapli dunnas. Ma cun Mattea Meyer avain nus ina ferma dunna giuvna per il post ch'jau sustegn plainamain.

Cun Meyer/Wermuth saja quai il cas. Qua n'ha ni Sandra Locher Benguerel ni Jon Pult nagin dubi. Els na vesan era betg in dischavantatg en il duo per regiuns da muntogna sco il Grischun. Era sche omadus èn da la Bassa e da la Svizra tudestga hajan els ina gronda sensibilitad per autras regiuns. I na saja en emprima lingia impurtant da nua che las persunas vegnan, sch'ellas represchentan l’idea da la societad solidarica. Meyer e Wermuth hajan ina ferma sensibilitad per la multifariadad, uschia Jon Pult.

Candidatura per il vicepresidi

Per la represchentaziun da tut las regiuns vesa Sandra Locher Benguerel ina schanza en il vicepresidi. Là giavischass ella persunas da tut las regiuns da la Svizra. Per in dals tschintg posts è era Jon Pult s'annunzià. Ed el manegia che quest'elecziun pudess daventar pli interessanta che quella per il presidi. Qua saja era anc da spetgar ina u l'autra candidatura. Auter che tar il post per il presidi. Uschia che quel è quasi gia reservà per il co-presidi da Mattea Meyer e Cédric Wermuth.