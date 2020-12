Er ils resultats dal studi clinic sajan la finala arrivads pli tard che planisà. Tenor la gasetta «Wall Street Journal» haja il concern anc fin il november vulì sa tegnair vid il dumber oriund. Per l'onn che vegn restia Pfizer er tar quest plan da furnir ina milliarda dosas, scriva la gasetta.

Tgi che vul sa laschar vaccinar, dovra duas dosas dal vaccin da Pfizer. Pfizer ha sviluppà il vaccin ensemen cun il producent Biontech da la Germania.

En il rapport da la gasetta hai plinavant num, ch'intginas parts dal vaccin n'hajan betg correspundì al standart, sajan stads manglus. Quai haja declerà ina persuna involvida tar il svilup dal vaccin. Sin ina dumonda per resposta n'haja il concern anc betg respundì.

Gronda Britannia ha dà lubientscha sco emprim pajais

En la Gronda Britannia ha il vaccin da Pfizer e Biontech survegnì ina lubientscha d'urgenza. Quai è l'emprim pajais che ha cun quai lubì in vaccin encunter corona. L'autoritad per medicaments en ils Stadis Unidsa e l'Agentura europeica per medicaments examineschan il mument er talas dumondas per lubientschas d'urgenza.