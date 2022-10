La Credit Suisse è sa cunvegnida en ina ulteriura procedura da taglia cun la Frantscha. La banca gronda è sa declerada pronta da pajar in chastì da 238 milliuns euros per terminar las investigaziuns. La dretgira franzosa sto però anc acceptar la cunvegnientscha. A la Credit Suisse vegn rinfatschà d'avair gidà clientas e clients da defraudar taglia e d'uschia avair chaschunà donns da passa 100 milliuns euros. Dapi la crisa da finanzas ha la Credit Suisse uschia pajà chastis da passa 11 milliardas francs –uschè bler sco nagin'autra banca svizra.

Gia da pajar ina mesa milliarda en ils Stadis Unids

La banca Credit Suisse ha avant curt gia terminà in’ulteriura dispita giuridica en ils Stadis Unids. La banca gronda saja sa cunvegnida cun la procura generala da New Jersey da pajar ina multa da 495 milliuns dollars. Quai ha communitgà la banca che sa chatta dapi in temp en la crisa. I sa tractia dal pli grond cas che saja anc stà avert en connex cun la fatschenta d'ipotecas per la construcziun da chasas d'abitar.

La Credit Suisse n'haja betg infurmà bain avunda ils clients davart ils risicos. La valur da bleras immobiglias saja stada pli bassa ch'ils credits concedids da la banca.

Avant stgars 10 onns aveva l’autoritad anc pretendì ina indemnisaziun da donns da passa trais milliardas. Il pajament saja cuvrì dal tuttafatg tras retenziuns.