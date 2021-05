Suenter in onn difficil duess il sectur da turissem sa revegnir quest onn. Da quest avis è il KOF, il barometer conjunctural da l’ETH a Turitg. Grazia al success da la campagna da vaccinar vegnia la stagiun da stad cunzunt a profitar dals giasts indigens. Quai valia surtut per las regiuns muntagnardas.

Per la stagiun d’enviern quinta il KOF strusch pli cun restricziuns. Las pernottaziuns vegnian ad esser in zic pli autas ch’avant la pandemia – quai grazia als giasts indigens e dals pajais vischins. Dentant suttastritga il KOF, ch’i dettia er tar quest scenari malsegirezzas. Tut dependia dal decurs da la pandemia ed uschia er da las schluccadas da las mesiras.

Stagiun d'enviern 2021/22

Durant il mez onn d'enviern 2021/22 na vegnia quai strusch a dar restricziuns, uschia suppona il KOF. Tuttina restia il dumber dals giasts da l'exteriur sin in nivel pli bass ch'avant la pandemia. Tenor la prognosa surpassan las pernottaziuns da l'enviern proxim probabel per pauc il nivel da pernottaziuns d'avant corona. Fin il 2023 spetga il KOF ch'il dumber da pernottaziuns dals giasts svizzers s'augmenta levamain, quellas dals giasts da l'exteriur creschia er, na cuntanscha dentant betg l'anteriur livel.