La Svizra ha tar Horizon Europe be pli status da stadi terz

La Svizra ha fin a nov urden be pli il status da stadi terz betg-associà tar il program da perscrutaziun da l'UE Horizon Europe. Tenor il Secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun ha la Cumissiun da l'UE communitgà quai il glindesdi a la Svizra.

Fertant che la Svizra vul uss finanziar sezza ils top-perscrutaders e las top-perscutadras, fa Brüssel chapir che quels possian survegnir daners da l'UE, sch'els midian lur domicil en in pajais da l'UE.

Exclus da projects singuls

Perscrutaders da la Svizra pon bain anc sa participar a tschertas concurrrenzas da projects, per regla na survegnian quels dentant nagins daners pli da l'UE, hai num en la communicaziun dal Secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun. Perquai surpiglia il Secretariat da stadi mintgamai là ils custs, nua ch'ina participaziun è pussaivla.

Exclus d'ina participaziun èn ils perscrutaders svizzers dentant tar projects singuls dal Cussegl da perscrutaziun europeic (ERC), da las acziuns Marie Sklodowska Curie e dal Cussegl d'innovaziun europeic (EIC).

Pussaivla participaziun pli tard

Tenor il Secretari da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun èsi vinavant la finamira da la Svizra da participar al program da perscrutaziun da l'UE. Per ina associaziun pretenda Brüssel dentant tschertas cundiziuns, numnadamain il pajament da la segunda contribuziun da coesiun e la conclusiun d'ina cunvegn da tetg. Ils detagl d'ina tala cunvegna – che n'ha nagut da far cun la cunvegn da basa – n'èn anc betg enconuschents. Ultra da quai pretenda la Cumissiun da l'UE da cumenzar cun tractativas en connex cun las relaziuns generalas tranter la Svizra e l'UE.

Il program Horizon Europe cuzza dal 2021 fin il 2027. Quel è cun in budget da bun 95 milliardas Euros il pli grond program da perscrutaziun ed innovaziun dal mund.