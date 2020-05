La Posta Svizra transferescha sias filialas deficitaras en in'atgna societad d'aczias. Questa nova «Rait da Posta SA» duai anc cumpigliar circa 800 filialas. Quai ha communitgà l'interpresa. Finamira saja dad avrir quellas filialas era per partenaris da l'administraziun e da l'economia, per exempel cassas da malsauns, segiradas ni era bancas, ha ditg il schef dal concern, Roberto Cirillo. In pass impurtant, quai era per finanziar ed uschia mantegnair a lunga vista las filialas en regiuns periferas.

Ultra da quai duain il sectur da pachets ed il sectur da brevs vegnir mess ensemen en la nova unitad servetschs da logistica.

La realisaziun da questa nova strategia duai cumenzar l'onn che vegn e durar en tut quatter onns. La finala reduciss la Posta Svizra uschia il dumber da filialas per var in quart – cumpareglià cun il stan d'avant in onn.

Grazia a questa nova strategia vul la Posta Svizra crescher ils proxims onns. Las investiziuns possia ella finanziar ord agens meds, ha communitgà la posta.

Martgà è sa midà

Ils ultims 20 onns saja il martgà sa midà fitg, argumentescha la posta sia nova strategia. Quella strategia resguardia ch'adina damain brevs vegnian tramessas, ma adina dapli pachets.