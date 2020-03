A partir dad immediat duain ins betg pli dar il maun in a l'auter. Quai saja ina da las recumandaziuns che la Confederaziun vegnia a far ils proxims dis per franar la derasaziun dal coronavirus, ha ditg Daniel Koch, il manader da la partiziun per malsognas contagiusas, en in’intervista cun la gasetta NZZ am Sonntag. Ulteriuras recumandaziuns pudessan sa drizzar ad interpresas. Per exempel che quellas appelleschan a lur collavuraturs da far home-office.

Las novas mesiras duajan manar a quai che pli paucas persunas vegnan en contact ina cun l'autra e cumplettar la campagna d'infurmaziun actuala. Da restrenscher viadis entaifer la Svizra, sco quai saja il cas en la China, na saja il mument nagin tema, uschia Koch.

Infurmaziuns per la populaziun Chantun Grischun www.gr.ch/coronavirus , il link avra en ina nova fanestra

Confederaziun www.bag-coronavirus.ch , il link avra en ina nova fanestra Per tuttas dumondas datti in numer d'agid dal BAG: 058 463 00 00 (durant 24 uras) Per persunas da lingua taliana il numer dal chantun Tessin: 0800 144 144 (mintga di 07:00 - 20:00)

RTR novitads 11:00