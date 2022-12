Resistenza or da l'Europa

Ils commembers da la Convenziun da Berna han refusà la dumonda da la Svizra da reducir la protecziun dal luf. Quai scriva la Pro Natira en ina communicaziun. La Convenziun da Berna è il contract europeic per la protecziun d'animals selvadis e plantas. In rapport dal stadi da la populaziun dals lufs en l'Europa mussa che la populaziun alpina da l'animal da rapina è anc adina periclitada.

La Svizra vul pudair sajettar ils lufs pli simpel, schizunt a moda preventiva. La directiva da la convenziun pretenda dentant ch'ins prendia autras mesiras avant ch'ins po sajettar in luf, sco per exempel mesiras da proteger las muntaneras e spaventar ils lufs. Er duai la regulaziun da lufs vegnir coordinada sur ils cunfins. La skizza per la revisiun da la lescha da chatscha cuntradia a la directiva e quai mussia ch'ella stoppia vegnir adattada.

Il tema dals lufs vegn discutà durant la sessiun d'enviern en il Cussegl naziunal ed en il Cussegl dals chantuns. L'iniziativa parlamentara «L'augment da las populaziuns da lufs daventa incontrollabels. Senza pussibilitad da regulaziun smanatscha el l'agricultura.» vegn tractada tranter ils 8 e 14 da december.