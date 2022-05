Sin la rait da viafier svizra han plirs projects gronds retard. Intgins sa retardeschan per fin 5 onns. Quai resulta dad in rapport da l'Uffizi federal per il traffic. Da principi vegnia il schlargiament da la rait dentant bain vinavant, uschia la Confederaziun. I dettia probablamain custs supplementars da 1,5 milliardas.

La raschun che tut na vegnia betg a fin sin temp planisà sajan recurs e stretgas fanestras da temp. Tranter auter possia il segund tunnel da basa dal Zimmerberg sin la lingia da Turitg – Lucerna, u er dapli capacitads tar Olten, pir vegnir prendidas en funcziun suenter l'onn 2035 cun plirs onns retard. Era las lavurs tar il punct central da traffic da Genevra e tar il detretschament Bern-Wankdorf sid/Ostermundigen han retard fin enturn l'onn 2035. Ulteriurs retards sajan era pussaivel, sco l'Uffizi federal per il traffic rapporta vinavant.