En la vischnanca da Chancy, datiers da Genevra, han forzas d'intervenziun pudì salvar duas persunas ch'eran crudadas ier en damaun en il Rodan. Ellas sajan vegnidas transportadas en l’ospital cun levas sfradentadas. Quai han communitgà ils pumpiers da la citad da Genevra.

Il flum avevi da questas uras ina quantitad da deflussiun da 850 meters cubic aua per secunda. Per cumparegliar: L'Aara a Berna ha gì suenter la malaura il venderdi saira ina deflussiun maximala da bun 560 meters cubic aua per secunda. En acziun sajan stadas en tut 45 persunas, tranter auter ils pumpiers, la polizia e la Rega.