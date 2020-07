Ils ins dastgan puspè vegnir – dad auters, che turnan vul ins savair dapli: actualmain datti pulti moviment en restricziuns ed obligaziuns per far viadi. Persunas da 21 stadis pon puspè vegnir en Svizra – ed al medem mument emprovan ils chantuns, da vegnir tar glistas da passaschiers da svol.

La Svizra schlucca las reglas per entrar en il pajais per 21 stadis. Tranter quels èn era il Canada e l’Australia. A partir da glindesdi po glieud or da quels pajais puspè vegnir en Svizra. Las cundiziuns èn las medemas sco avant la pandemia da corona.

Reglas schluccadas valan per quests 21 pajais Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legenda: Keystone Medemas reglas sco avant las restricziuns pervi da la pandemia valan a partir dals 20 da fanadur per: Algeria

Australia

Canada

Georgia

Giapun

Maroc

Nova Zelanda

Ruanda

Corea dal Sid

Tailanda

Tunesia

Uruguay Il medem vala er per tschintg pajais da l'UE, che na fan betg part al spazi da Schengen: Croazia

Bulgaria

Irlanda

Rumenia

Cipra En pli per Andorra

Monaco

San Marino

Vatican Per tut ils auters stadis – tranter quels per exempel er ils Stadis Unids – valan vinavant restricziuns d'entrada. Quellas restricziuns vegnan actualisadas tenor basegns, scriva il Secretariat da migraziun svizzer SEM sin sia pagina en la rait, il link avra en ina nova fanestra.

La Svizra restia precauta, era cura ch’i giaja per schluccar las restricziuns per entrar en il pajas – ha scrit il departament da giustia e polizia sin twitter. Montenegro per exempel restia sin la glista da ristga. Quests schluccaments previs sin ils 20 da fanadur aveva il Cussegl federal gia annunzià dapi in temp.

Restricziuns tar il return da regiuns u pajais da risico

Independent da quests schluccaments ha la Svizra relaschà reglas da quarantina. In obligatori da quarantina da 10 dis vala per persunas, che vegnan da regiuns u da pajais cun in aut risico d'infecziun en Svizra.

Sin questa glista da l'Uffizi federal da sanadad publica BAG, il link avra en ina nova fanestra èn tanter auter la Svezia e la Serbia – ed er questa glista vegn surlavurada ed adattada tenor la situaziun actuala.

Chantuns pretendan access a glistas da passagiers

Per avair dapli controlla da tgi che returna u vegn da pajais da risico vulan ils chantuns access a las glistas da passagiers dals aviuns, che vegnan da tals pajais. Quai scriva l'agentura da novitads svizra SDA. La Confederaziun sclerescha actualmain, sche quai è pussaivel tenor protecziun da datas.

Tschientinas da persunas, ch'èn turnadas da tals pajais, sajan bain s'annunziadas tar ils chantuns e sajan idas en quarantina. Quai mussia che blers sa cuntegnian a moda responsabla. Problematic sajan dentant quels, che na s'annunzian betg e che na van betg en quarantina, scriva il BAG sin dumonda da SRF.