En Glaruna na vegn il vitget da Schwanden betg a paus. Las autoritads han puspè avertì ch'i po dar dapli sbuvaditschs durant la fin d'emna. Quai pervia da la plievgia. Gia ussa hai dà plirs sbuvaditschs pli pitschens en il territori da la bova da la fin d'avust. Perquai è il vitg da Schwanden ussa puspè zona bloccada totalmain.

Anc adina è radund dus terzs dal material che glischna sisum la spunda e ristgan da sbalunar. Ed anc adina restan radund 100 persunas evacuadas, suenter che pliras chasas eran vegnidas destruidas totalmain.

1 / 4 Legenda: Donns pervia da la bova. Trais chasas èn vegnidas sutterradas. Keystone 2 / 4 Legenda: La costa a Schwanden. Keystone 3 / 4 Legenda: Persunas evacuadas, curt suenter che la bova è vegnida giu suenter las malauras fin avust. Keystone 4 / 4 Legenda: Duas bovas èn vegnidas giu la saira. RTR

Schwanden examinescha return en etappas

L'organisaziun directiva communala Glaruna Sid examinescha las proximas emnas sch'in return en etappas è pussaivel. Quai en ils territoris a l'ur da la zona da privel da la bova da Schwanden, las zonas verdas e blauas.

Co che uschè in return pudess vesair ora, in return cumplain u per exempel mo durant il di na possian ins anc betg dir, ha communitgà l'organisaziun directiva communala Glaruna Sid. Il mument sajan expertas ed experts vida analisar la situaziun actuala.

Pervia da privel cuzza l'evacuaziun anc adina

Perquai na saja er betg cler, cura - u sche insumma – che las persunas evacuadas possian turnar en lur chasas. Il quartier pertutgà daventia uss ina zona da privel cotschna. Quai munta che quest territori po be pli vegnir abità a moda fitg restrenschida. Radund 100 persunas han stuì vegnir evacuadas.

Territori sur il vitg da Schwanden observà cun video

Il territori sur il vitg da Schwanden observà cun video quai 24 uras il di. Uschia po la protecziun civila vegnir distgargiada, communitgescha la vischnanca.

La situaziun per il vitg da Schwanden n'ha però anc adina betg midà. Suenter las daratgadas da la fin d'avust avevi dà sbuvaditschs sur il vitg. Trais chasas èn sutterradas ed in mez tozzel chasas donnegiadas, i n'ha dentant betg dà persunas blessadas.

Segirada surpiglia custs dals donns

Ils donns vi da bajetgs a Schwanden en il chantun Glaruna vegnan pajads da l'assicuranza d'edifizis. Quai annunzia l'assicuranza Glarnersach. I sa tractia d'in uschenumnà eveniment elementar, uschia che l'assicuranza surpiglia ils donns vi dals bajetgs. Sch'ils pertutgads e pertutgadas hajan era in assicuranza per mobigliar u equipament da manaschi, vegnian era quels donns pajads da las assicuranzas, conferma la Glarnersach.